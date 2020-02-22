رياضة | مورينيو ساخرا: تشيلسي لديهم مهاجم بطل كأس العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو ساخرا: تشيلسي لديهم مهاجم بطل كأس العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير من فريقه بعد الإصابات التي تعرض لها الفريق في الفترة الأخيرة.

وتعرض فريق توتنهام هوتسبير للهزيمة على يد فريق تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج في لندن.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية : "تشيلسي لديهم 3 مهاجمين، جيرو بطل كأس العالم، وأبراهام المهاجم الثاني في منتخب انجلترا، وباتشواي في المدرجات وهو المهاجم الثاني في منتخب بلجيكا".

وتابع : "3 منتخبات كانت في نصف نهائي كأس العالم الاخير، بينما فريقي لا يمتلك اي مهاجم في الفترة الحالية".