رياضة | فوز بدواى والسنبلاوين وعمال المنصورة ونبروه بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز بدواى والسنبلاوين وعمال المنصورة ونبروه بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت نتئاج مباريات الجولة ٢٤ بالمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث، عن فوز تعادل بني عبيد مع فريق شيكو بدون أهداف.

وسقط شربين في فخ الخسارة من السنبلاوين، بهدف دون مقابل، وفاز عمال المنصورة بثلاثية نظيفة على ضيفه المطرية .

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بينما عاد نبروه بفوز كبير أمام مستضيفه منية سمنود بنتيجة ١-٤، وتمكن مياه الدقهلية من العودة لطريق الإنتصارات بفوز خارج ملعبه أمام شباب الأمير بهدفين مقابل هدف.

ترتيب المجموعة التاسعة

١- نبروه ٤٧ نقطة

٢- نبروه ٤٣ نقطة

٣- عمال المنصورة ٣٨ نقطة

٤- ميجاسبورت ٣٧ نقطة

٥- شربين ٣٦ نقطة

٦- شيكو ٣٥ نقطة

٧- السنبلاوين ٣١ نقطة

٨- مياه الدقهلية ٢٩ نقطة

٩- شبان بدواى ٢٩ نقطة

١٠- بلقاس ٢٦ نقطة

١١- كهرباء طلخا ٢٤ نقطة

١٢- الأمير ٢٢ نقطة

١٣- منية سمنود ١٦ نقطة

١٤- إتحاد المنزلة ١٥ نقطة

١٥- المطرية ١٤ نقطة