اونلاين | مشاهدة مباراة أستون فيلا وساوثهامتون بث مباشر الدورى الانجليزى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة أستون فيلا وساوثهامتون بث مباشر الدورى الانجليزى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يطمح أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي لوضع حد لسلسلة الهزائم المتتالية التي تعرض لها في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" عندما يحل ضيفاً على ساوثهامبتون في الخامسة مساء اليوم بملعب "سانت ماري"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر المسابقة.

​موعد مباراة ساوثهامبتون ضد أستون فيلا فى الدورى الإنجليزى

ويحتل أستون فيلا المركز الـ 17 في جدول ترتيب المسابقة برصيد 25 نقطة، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز الـ 12 برصيد 31 نقطة.

ويتطلع أستون فيلا لتحقيق الفوز لتعزيز آماله في البقاء قبل مواجهة مانشستر سيتي مطلع مارس المقبل بملعب "ويمبلي" في نهائي بطولة كأس الرابطة، بينما يسعى ساوثهامبتون لإستغلال عاملي الارض والجمهور لحصد النقاط الثلاث وتأمين موقعه في وسط الجدول.

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ويمتلك أحمد المحمدى قائد منتخب مصر رقماً مميزاً يتفوق على أُثره على جميع أستون فيلا قبل مواجهة ساوثهامبتون اليوم.

مباراة ساوثهامبتون ضد أستون فيلا فى الدورى الإنجليزى

ونجح أحمد المحمدى فى صناعة 4 أهداف في 1157 دقيقة خاضها هذا الموسم، وهي النسبة الأفضل من بين جميع لاعبي أستون فيلا.

خسر أستون فيلا أمام توتنهام بنتيجة 3-2 بعدما على ملعب فيلا بارك ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز

استون فيلا و ساوثهامتون الساعة 5 علي قناة 2