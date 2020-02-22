اونلاين | كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة برشلونة وإيبار بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة BARCA رابط ماتش برشلونة

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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة برشلونة ضد إيبار، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيبار ضيفًا ثقيلاً على نظيره برشلونة، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت الموافق 22 فبراير الجاري، في إطار منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”.

- موعد مباراة برشلونة ضد إيبار لمشاهدتها عبر كورة أونلاين Barcelona ONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة برشلونة ضد إيبار فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة برشلونة ضد إيبار، في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، والرابعة مساءًا بتوقيت تونس، والثالثة مساءًا بتوقيت جرينتش.

- كورة جول KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد إيبار

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد إيبار حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 3، في قمة منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإسباني، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العالمية وخاصة الإسبانية.

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يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بقيادة مدربه كيكي سيتين لإستغلال الحالة المعنوية المرتفعة للبلوجرانا للظفر بنقاط المباراة، لمواصلة مطاردة غريمه التقليدي ريال مدريد على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، عن طريق تحقيق الفوز على إيبار Barcelona ONLINE.

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نقدم لكم بث مباشر لمباراة برشلونة ضد إيبار للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

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يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry لمباراة برشلونة ضد إيبار، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على برشلونة، نظرًا لقوة منافسه إيبار الذي يمتلك العديد من العناصر المميزة.برشلونة و ايبار الساعة 5 علي قناة 3