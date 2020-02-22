اونلاين | مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند ضد فيردر بريمن بث مباشر – الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند ضد فيردر بريمن بث مباشر – الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق فيردر بريمن نظيره فريق بوروسيا دورتموند، اليوم السبت، ضمن الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وستكون الأنظار مركزة على المهاجم الشاب لبوروسيا دورتموند النرويجي إيرلينج هالاند، بعد بدايته الخارقة إثر قدومه قبل أسابيع من سالزبورج النمساوي بعشرين مليون يورو.

حطم ابن التاسعة عشرة عدة أرقام قياسية، ليرفع عداد أهدافه إلى 10 أهداف هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا و11 هدفا في سبع مباريات مع الفريق الأصفر، الضيف المقبل لفيردر بريمن وصيف القاع والذي لم يخسر أمام دورتموند في آخر أربع مواجهات.

وأصبح هالاند الذي عانى إصابة خفيفة قبل انتقاله إلى دورتموند، مصدر رعبًا في هجوم تشكيلة المدرب السويسري لوسيان فافر، إلى جانب الإنجليزي الشاب جايدون سانشو.

وكانت آخر إنجازات المهاجم الفارع الطول ثنائية منحت فريقه الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي 2-1، الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الثالث في جدول ترتيب الدور الألماني لكرة القدم برصيد 42 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن فريق بايرن ميونيخ الذي خاض مباراته في هذه الجولة أمس الجمعة، بينما يحتل فريق فيردر بريمن المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة.

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وفيما يلي أبرز المعلومات الخاصة بالمباراة..

موعد مباراة فيردر بريمن وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

تذاع مباراة فيردر بريمن وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني في تمام الساعة 16:30 بتوقيت القاهرة، 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، 14:30 بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة فيردر بريمن وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

تذاع مباراة فيردر بريمن وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني عبر شاشة قناة بي إن سبورت 5.

معلق مباراة فيردر بريمن وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

يعلق أحمد عبده على مباراة فيردر بريمن وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.

بوروسيا دورتموند الساعة 4.30 علي قناة 5