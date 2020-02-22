اونلاين | مشاهدة مباراة برشلونة وإيبار اليوم السبت.. بث مباشر مباراة برشلونة الآن live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة برشلونة وإيبار اليوم السبت.. بث مباشر مباراة برشلونة الآن live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي برشلونة الإسباني KORA LIVE لمواجهة نظيره نادي إيبار اليوم السبت ٢٢ فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين YALLA SHOOT من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة برشلونة وإيبار اليوم في الدوري الإسباني الممتاز وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي برشلونة KORA ONLINE ضد نظيره نادي إيبار اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة KORA STAT وفي تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية على ملعب كامب نو.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإييار اليوم في الدوري الإسباني الممتاز

Advertisements

وستذاع مباراة نادي برشلونة KORA GOAL ضد نظيره نادي إيبار اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 3" بتعليق حسن العيدروس.

بث مباشر لمباراة برشلونة وإييار اليوم في الدوري الإسباني الممتاز

ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة نادي برشلونة ضد نظيره نادي إيبار اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي برشلونة ضد نظيره نادي إيبار اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.برشلونة و ايبار الساعة 5 علي قناة 3