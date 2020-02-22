اونلاين | مشاهدة مباراة برشلونة وإيبار اليوم 2020/2/22 بالدوري الإسباني.. هدف برشلونة live

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مشاهدة مباراة برشلونة وإيبار، التشكيل المتوقع للعملاق الكتالوني:

ومن المتوقع أن يبدأ كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو.

خط الوسط : فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - أرتورو فيدال.

خط الهجوم : أنطوان جريزمان - أنسو فاتي - ليونيل ميسي.

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مشاهدة مباراة برشلونة وإيبار بث مباشر كورة اتش دي kora online بث مباشر برشلونة، تبدأ مباراة برشلونة وإيبار في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

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بث مباشر برشلونة وإيبار كورة ستار كورة أون لاين kora extra برشلونة وإيبار بث مباشر yalla shoot، يحاول كيكي سيتين في تحقيق الفوز من أجل إقتناص الصدارة ولو مؤقتاً من المتصدر ريال مدريد.

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