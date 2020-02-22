اونلاين | kora live.. رابط سريع بث مباشر مباراة برشلونة وإيبار بالدوري الإسباني

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يستضيف ملعب كامب نو مباراة تجمع بين برشلونة وإيبار ضمن مباريات الجولة 25 من بطولة الدوري الإسبانى، تحت قيادة الحكم سوتو جرادو، ويسعي البارسا للفوز بالمباراة من أجل الفوز بالثلاث نقاط والإقتراب من الصدارة، بث مباشر مباراة برشلونة وإيبار ضمن مباريات الليجا KOORA STAR، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة برشلونة وأيبار KOORA LIVE، بث مباشر مباراة برشلونة وإيبار YALLA SHOOT، بث مباشر مباراة برشلونة وإيبار KOORA GOAL، بث مباشر مباراة برشلونة اليوم YALLA SHOOT، بث مباشر وحصري رابط سريع لمباراة برشلونة وإيبار KOORA GOAL.

ويحل فريق برشلونة وإيبار ضمن مباريات الجولة ال 25 من بطولة الدوري الإسبانى، فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 3 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسبانى، بث مباشر مباراة برشلونة اليوم، يلا شوت بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة برشلونة وإيبار YALLA SHOOT.

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برشلونة و ايبار الساعة 5 علي قناة 3