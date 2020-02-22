شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التعادل الإيجابي في ديربي القصيم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020 انتهت منذ دقائق مباراة التعاون والرائد بالتعادل الإيجابي في ديربي قوي جمع بينهم، وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ١٩ من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

استطاع فريق التعاون التقدم في الشوط الأول بهدف عن طريق رأسية مهاجم الفريق محمد السهلاوي في الدقيقة ٣٥، بينما عاد الرائد في الشوط الثاني بهدف لمحمد فوزير من ضربة جزاء احتسبها حكم المباراة في الدقيقة ٦٩ من عمر اللقاء. وبهذا التعادل يصل التعاون للنقطة 29 محتلًا المركز السادس بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بينما الرائد يأتي في المركز الخامس برصيد 31 نقطة.

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