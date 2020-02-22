شكرا لقرائتكم مصطفى يونس: كهربا "وصمة عار" على الأهلى وسبب أحداث مباراة السوبر المؤسفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد مصطفى يونس نجم الأهلى الأسبق محمود عبد المنعم "كهربا" جناح القلعة الحمراء بعد الأحداث المؤسفة التي شهدها لقاء السوبر المحلى الذى جمع بين الأهلى والزمالك على ستاد محمد بن زايد بالإمارات وتوج به الفريق الأبيض.

قال يونس في تصريحات لـ"سوبركورة" كهربا يعد وصمة عار على النادى الأهلى موضحا أن "الفولت" هو السبب في المشاحنات النى حدثت بين لاعبى الأهلى والزمالك مشيرا إلى أن كهربا استفز لاعبى الزمالك بمجرد نزوله إلى المباراة الأمر الذى تسبب في انقلاب الأمور رأسا على عقب.

أشار يونس أنه بدلا من تركيز كهربا فى المباراة لنيل ثقة الجمهور استفز زملائه فى الملعب موضحا أنه على كهربا أن يعلم أنه يلعب في النادى الأهلى ويتحلى بسلوكيات ومبادئ القلعة الحمراء إذا أراد الاستمرار في صفوف الفريق.

شهدت مباراة السوبر المصرى أحداث شغب وخروجاً عن النص بين اللاعبين عقب انتهاء اللقاء بفوز الزمالك باللقب، ودخول أكثر من لاعب فى اشتباكات بالأيدى.

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ومن المقرر أن يسلم الزناتى تقريره للرد على الأنباء القوية عن عدم ذكر الزناتى فى تقريره وقائع الشغب التى حدثت فى المباراة بداعى انشغاله بمراسم التتويج بالسوبر.

انطلق منذ قليل اجتماع لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد بندارى، لمناقشة أحداث الشغب والخروج عن النص فى مباراة الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى من قبل بعض لاعبى الفريقين، والتى فاز الزمالك بلقبها على حساب الأهلى بضربات الترجيح.

ويدرس مسئولو النادى الأهلى تقديم شكوى لاتحاد الكرة ضد بعض لاعبى الزمالك الذين وجهوا إساءة وألفاظا خارجة لجمهور ولاعبى الأهلى عقب مباراة السوبر الأخير التى فاز فيها الأبيض 3 / 4 بركلات الجزاء الترجيحية لاتخاذ عقوبات ضدهم، ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن بعض لاعبى الزمالك أثاروا حالة من الفوضى والفتنة عقب المباراة، أمثال عبد الله جمعة وعمر السعيد وشيكابالا وأحد إداريى الفريق حيث قام هؤلاء أيضاً باستفزاز الجماهير والاعتداء على لاعبى الأهلي.