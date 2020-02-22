«قرارات تحفظ هيبة الكرة المصرية» .. عقوبات مباراة السوبر

بعد الأحداث التي شهدها السوبر المصري بعد انتهاء المباراة، أكد الاتحاد أن لجنة الانضباط والأخلاق ستبحثها بعد الاطلاع على تقريري مراقب ومنسق المباراة، ومواجهتها بما يناسبها من قرارات لتحفظ هيبة الكرة المصرية التي كانت محط أنظار العالم العربي في مهرجان رياضي كبير شهد له الجميع بحسن التنظيم والإعداد.

تدرس لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة في اجتماعها المنعقد اليوم السبت، إصدار عقوبات ضد لاعبي الأهلي و الزمالك ، بعد الأحداث التي شهدها لقاء كأس السوبر المصري ، الذي أقيم الخميس الماضي، وتوج بها «الفارس الأبيض» بركلات الترجيح بنتيجة 4/3.

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ومن المقرر أن يصدر اتحاد الكرة اليوم السبت، العقوبات الخاصة بمباراة الأهلي و الزمالك في السوبر المصري ، عقب انتهاء الاجتماع المنعقد حالياً بمقر اتحاد الكرة، بعدما استدعت لجنة الانضباط باتحاد الكرة حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات، للاستماع لأقواله في الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر المصري .

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، وجه الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في مجلس أبو ظبي الرياضي لدوره الكبير في نجاح تنظيم السوبر المصري بإستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية.

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