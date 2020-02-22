أحمد حجازي يقود وست بروميتش ألبيون بعد غياب

شهد تشكيل فريق وست بروميتش ألبيون في مواجهة مضيفه بريستول سيتى تواجد الدولي المصري أحمد حجازى على رأس القائمة باللقاء المقام اليوم على ملعب “أستون جيت” في الخامسة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ34 من مسابقة دورى الدرجة الأولى الإنجليزي.

حيث يتواجد أحمد حجازى على مقاعد البدلاء، والذي كان عليها أيضا خلال الأربع مباريات الأخيرة بدورى الدرجة الأولى “تشامبيونشيب”، فهو لم يشارك إلا بـ 11 فقط، وغاب عن 6 مباريات بسبب الإصابة.

حيث يدخل وست بروميتش ألبيون لقاء اليوم برصيد 63 نقطة وهو متصدر جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى “تشامبيونشيب”، متفوقاً بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه فريق ليدز يونايتد قبل انطلاق منافسات الجولة، بينما يدخل فريق بريستول سيتى لقاء اليوم برصيد 53 نقطة المركز السابع.