شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يفوز على توتنهام بهدفين لهدف في ديربي لندن ويحتفظ بالمركز الرابع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز نادي تشيلسي على ضيفه توتنهام بهدفين لهدف بملعب ستامفورد بريدج في ديربي لندن ضمن مواجهات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وتقدم توتنهام في الدقيقة 15 عن طريق النجم الفرنسي أوليفيه جيرو، قبل أن يضاعف الإسباني ماركوس ألونسو النتيجة للبلوز في الدقيقة 48 بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 89، قلص توتنهام النتيجة بهدف عكسي سجله أنطونيو روديجر في مرماه بعد تسديدة من الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو ارتطمت بمدافع البلوز وغيرت اتجاهها لتسكن شباك الحارس ويلي كاباييرو.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 44 نقطة ليحافظ على تواجده في المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال، فيما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة 40 ليصبح مركزه الخامس مهددًا في حال فوز أي من شيفيلد يونايتد أو مانشستر يونايتد بمبارياتهما أمام برايتون وواتفورد على الترتيب.