شكرا لقرائتكم خبر عن «المحمدي» و«تريزيجيه» على مقاعد بدلاء أستون فيلا في مواجهة سندرلاند والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجلس الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه على مقاعد بدلاء نادي أستون فيلا في مواجهته أمام سندرلاند في إطار الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز. Advertisements وأعلن المدير الفني للفيلانز، دين سميث، عن تشكيل فريقه الذي جاء كالآتي: رينا، كونسا، مينجز، هوس، جويلبرت، دوجلاس لويز، ناكامبا، تارجيت، الغازي، ساماتا، جريليش

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