شكرا لقرائتكم خبر عن «جوتا» يدخل دائرة اهتمامات مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل ديوجو جوتا، لاعب نادي وولفرهامبتون، دائرة اهتمامات نادي مانشستر يونايتد، الذي يبحث عن تعزيز خط هجومه الصيف القادم.
وحسب موقع «كالتشيو ميركاتو»، فإن صاحب الـ 23 عامًا أصبح ضمن قائمة اللاعبين المطلوبين في أولد ترافورد.
ورغم تسجل الجناح البرتغالي لثلاثة أهداف فقط هذا الموسم مع فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أنه يملك 9 أهداف من 11 مباراة في الدوري الأوروبي، كما صنع 5 أهداف أخرى.
وكان «جوتا» قد انضم إلى الذئاب في يوليو 2018 قادمًا من أتلتيكو مدريد، فيما تبلغ قيمته السوقية حاليًا 35 مليون يورو.
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