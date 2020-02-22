- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لو باريزيان: نيمار قد يجدد مع باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020
كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، عن موقف جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا من تجديد عقده الذي ينتهي في حزيران عام 2022.
وأفادت الصحيفة، أن الدولي البرازيلي لا يمانع التجديد لما بعد هذا التاريخ، عندما انتقل من برشلونة في صيف 2017.
ويأتي ذلك، رغم اهتمام النادي الكتالوني في استعادة البرازيلي مرة أخرى، وعودته للـ"كامب نو" في الميركاتو الصيفي المقبل بعد غياب دام 3 سنوات.
يذكر أن الصحافة الإسبانية تلمح إلى إمكانية عودة نيمار من خلال بند في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، يتيح لنيمار فسخ عقده مقابل 180 مليون يورو.
كانت هذه تفاصيل خبر لو باريزيان: نيمار قد يجدد مع باريس سان جيرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.