شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يقرر تعيين سيد عبد القادر مخطط أحمال للفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى طلائع الجيش انضمام الدكتور سيد عبد القادر للجهاز الفنى للفريق الاول لكرة القدم بقيادة عبد الحميد بسيونى ، للعمل فى منصب مخطط الأحمال للارتقاء بالنواحى البدنية والفنية للاعبين خلال الفترة المقبلة ، واستقر الجهاز الفنى لطلائع الجيش على دخول معسكر مغلق ببرج العرب بداية من 25 فبراير وحتى 29 من نفس الشهر استعداداً لانطلاق مباريات الدور الثانى للدورى، التي يتطلع الفريق خلالها لتدشين رحلة تصحيح المسار بعد النتائج المتراجعة في الدور الأول للمسابقة والتي وضعت الفريق في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة من إجمالي 17 مباراة ، واستقر عبد الحميد بسيونى على إقامة أربعة مباريات ودية لتجهيز لاعبيه لإنطلاق مباريات الدور الثانى والتى يستهلها الطلائع بمواجهة إنبى فى الخامس من مارس المقبل ، ويحاول الجهاز الادارى للفريق التنسيق مع الاندية لتحديد الاطراف الاخرى للمباريات الودية التى طلب بسيونى أن تكون متدرجة المستوى لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين قبل معمعة الدور الثانى .

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ويستعيد طلائع الجيش جهود لاعبه على الفيل، مدافع الفريق، فى مواجهة إنبى المقبلة بعدما غاب عن مباراة الطلائع أمام المقاصة بكأس مصر بداعى الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مباراة الأهلى

ويعكف الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى على دراسة مباريات فريق انبى قبل مباراة الفريقين معاً بإنطلاق مباريات الدور الثانى للدوري ، تمهيداً للتعرف على نقاط القوة والضعف للفريق البترولى قبل ملاقاته في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري ، ونجح طلائع الجيش فى تحقيق الفوز على مصر المقاصة بهدف مقابل لا شىء أحرزه كيفين موهيرى فى الدقيقة 15 من عمر المباراة التى أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس مصر ليتأهل الفريق لدور الثمانية، ويضرب موعداً مع بيراميدز بعد فوزه على الاسماعيلى بهدف دون رد.