شكرا لقرائتكم المدير الفنى للإسماعيلى يرفض توقيع عقوبات مالية على اللاعبين بعد وداع الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز فكرة توقيع عقوبات مادية على اللاعبين عقب الخروج من كأس مصر أمام بيراميدز بهدف دون رد ، حيث كشف مصدر بالجهاز الفنى للدراويش أن اللاعبين أدوا ماعليهم ولكن التوفيق عاندهم فى بعض الفرص مؤكداً أن مباريات الكأس تشهد مفاجأت كثيرة وليست معيار للحكم على مستقبل الفريق الذى تتنظره موقعة مصيرية أمام الرجاء المغربى .

كما رفض مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان فكرة الإطاحة بالفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للدراويش، عقب وداع بطولة كأس مصر لصالح بيراميدز، فضلا عن تراجع نتائج الفريق فى بطولة الدورى، وفضل مجلس إدارة الإسماعيلى الانتظار لموقعة الرجاء المغربى بالبطولة العربية والتى ستحسم مصير الاسماعيلى فى البطولة سواء بالصعود للمباراة النهائية أو وداع اللقب خاصة بعد أنتهاء مباراة الذهاب بالإسماعيلية بفوز الفريق الأصفر بهدف دون رد، ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الإسماعيلى والرجاء فى المغرب يوم 15 مارس المقبل، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة.

وكان الإسماعيلى قد تأهل لقبل نهائى البطولة العربية على حساب الاتحاد السكندرى بعدما فاز فى مجموع مباراتى الذهاب العودة بهدف نظيف بينما تأهل الرجاء البيضاوى المغربى، بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز فى الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

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ونجح الإسماعيلى فى أن يصبح وصيفًا للبطولة العربية فى عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسى التونسى بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.

فى سياق مختلف، أغلق الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز صفحة مباراة بيراميدز بكأس مصر والتى أقيمت مساء الجمعة على ستاد الاسكندرية ضمن مواجهات دور الـ 16 وخسرها الفريق الأصفر بهدف دون رد، حيث يبدأ الدراويش الاستعداد لمواجهة الجونة فى انطلاقة الدور الثانى للدوري.