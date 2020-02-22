شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف سبب تمسك اتحاد الكرة بإقامة مباراة الأهلي والزمالك فى موعدها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة، سبب التمسك بإقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك والمؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى في موعدها يوم الاثنين المقبل ، حيث أوضح مسئولو الجبلاية أنه في حالة تأجيل المباراة وتحديد موعد لاحق لها في ظل ارتباطات الناديين افريقيا وكذلك توقفات المنتخبين الأول والأولمبى ، ستقام أول إبريل المقبل، وهو ما يسبب إرتباكا كبيرا في جدول الدورى هذا الموسم.

تابع مسئولو اللجنة الخماسية، أن الإرتباك سيتسبب في تأجيل نهاية الدورى أكثر من شهر، وسيترتب على ذلك إنتهاء الدورى في شهر أغسطس المقبل وتحديدا عقب دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، بدلا من منتصف يونيو كما هو محدد، خاصة أن شهر يونيو ويوليو يشهدان توقفات للمنتخبين الأول والأولمبى استعدادا للإرتباطات المقبلة.

وتمسك مسئولو اتحاد الكرة بإقامة مباراة الأهلى والزمالك ، فى موعدها الاثنين المقبل فى السابعة والنصف مساءً باستاد القاهرة، ولا نية لتأجيلها.

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وعقد مسئولو اتحاد الكرة جلسات ودية خلال تواجدهم فى الإمارات، عقب مباراة السوبر المصرى التى جمعت الأهلى والزمالك وفاز بلقبها الأخير، لمتابعة ما حدث خلال مباراة السوبر من خروج عن النص من اللاعبين.

واتفق مسئولو الجبلاية على إقامة قمة الأهلى والزمالك ورفض تأجيليها، خاصة أنه لا يوجد وقت آخر مناسب لإقامة المباراة ورغبتهم فى انتظام المسابقة، لأن التأجيل سيدخل بالدورى فى مأزق بسبب الارتباطات الكثيرة هذا الموسم، سواء للأندية فى البطولة الأفريقية والبطولة العربية، إلى جانب ارتباطات المنتخب الأول بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا والمنتخب الأولمبى بأولمبياد طوكيو 2020، ورغبة اتحاد الكرة فى إنهاء المسابقة قبل يوليو.