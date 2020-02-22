الخليج 365 يكشف سبب تمسك اتحاد الكرة بإقامة مباراة الأهلي والزمالك فى موعدها

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تابع مسئولو اللجنة الخماسية، أن الإرتباك سيتسبب في تأجيل نهاية الدورى أكثر من شهر، وسيترتب على ذلك إنتهاء الدورى في شهر أغسطس المقبل وتحديدا عقب دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، بدلا من منتصف يونيو كما هو محدد، خاصة أن شهر يونيو ويوليو يشهدان توقفات للمنتخبين الأول والأولمبى استعدادا للإرتباطات المقبلة.
وتمسك مسئولو اتحاد الكرة بإقامة مباراة الأهلى والزمالك ، فى موعدها الاثنين المقبل فى السابعة والنصف مساءً باستاد القاهرة، ولا نية لتأجيلها.
وعقد مسئولو اتحاد الكرة جلسات ودية خلال تواجدهم فى الإمارات، عقب مباراة السوبر المصرى التى جمعت الأهلى والزمالك وفاز بلقبها الأخير، لمتابعة ما حدث خلال مباراة السوبر من خروج عن النص من اللاعبين.
واتفق مسئولو الجبلاية على إقامة قمة الأهلى والزمالك ورفض تأجيليها، خاصة أنه لا يوجد وقت آخر مناسب لإقامة المباراة ورغبتهم فى انتظام المسابقة، لأن التأجيل سيدخل بالدورى فى مأزق بسبب الارتباطات الكثيرة هذا الموسم، سواء للأندية فى البطولة الأفريقية والبطولة العربية، إلى جانب ارتباطات المنتخب الأول بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا والمنتخب الأولمبى بأولمبياد طوكيو 2020، ورغبة اتحاد الكرة فى إنهاء المسابقة قبل يوليو.
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