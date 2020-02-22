شكرا لقرائتكم 30 لاعبًا في قائمة المصري استعدادًا لمواجهة نهضة بركان بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عصر اليوم السبت في معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة الإسماعيلية ، وذلك استعدادًا لمباراته الهامة والمرتقبة بذهاب دور الثمانية من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بضيفه فريق نهضة بركان المغربي والمقرر إقامتها بالسويس في الثامنة مساء الأحد الموافق الأول من مارس المقبل.

هذا وقد فـَضّل طارق العشري المدير الفني للفريق اصطحاب (30 لاعبًا) إلى المعسكر وذلك للتعرف عن قرب على إمكانيات جميع اللاعبين قبل خوض غمار المنافسات الأفريقية والمحلية ، هذا وقد جاءت قائمة اللاعبين المنضمين للمعسكر على النحو التالي :

في حراسة المرمى : أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته ، ايهاب العايدي.

في خط الدفاع : اسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، كريم العراقي ، عمر كمال ، بهاء مجدي ، مصطفى طيارة ، محمود حمد ، خالد مصطفى.

في خط الوسط : عمرو موسى ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، سعيدو سيمبوريه ، أحمد ياسر ، مفتاح طقطق ، حسين رجب ، اسلام عطية ، حسن علي ، محمد جابر ، حجاج عويس ، عبد الناصر دي ماريا ، شيخ موكورو ، عبد الرحمن زين ، أحمد عادل “ميسي” ، أيمن ندا.

في خط الهجوم : محمود وادي ، أوستين أموتو.

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وقرر مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، خصم مائة ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول للكرة بالنادى، مع توقيع عقوبات إضافية على الثنائى فريد شوقى ومحمود وادى، وذلك بعد التجاوزات التى صدرت منهما فى حق جماهير النادى المصرى عقب نهاية مباراة المصرى والمقاولون العرب بكأس مصر.

وقرر النادى المصرى البورسعيدى تعيين طارق العشرى مديراً فنياً للفريق خلفا لإيهاب جلال عقب رحيلة بسبب سوء النتائج والخروج من بطولة كأس مصر .

سبق لطارق العشرى قيادة حرس الحدود لتحقيق إنجازات لا تنسى، وقاد الفريق السكندرى للتتويج بثلاث بطولات، هى كأس مصر موسم 2009 على حساب إنبى 4-2 بركلات الجزاء، والفوز بكأس السوبر المحلى موسم 2009 عقب تغلبه على الأهلى بهدفين نظيفين، وأخيراً الحصول على لقب كأس مصر موسم 2010 بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء، عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

قرر مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، قبول الاعتذار المقدم من المدير الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى إيهاب جلال وكذلك أعضاء جهازه الفنى عن عدم الاستمرار فى تولى مهام الإدارة الفنية للفريق الأول.

وتقدم مجلس إدارة النادى المصرى بخالص شكره لـ إيهاب جلال وجهازه المعاون على المجهودات التى بذلوها مع المصرى خلال فترة توليهم المسئولية منذ منتصف ديسمبر من العام 2018، متمنين لهم التوفيق فى مسيرتهم المستقبلية.

وحقق فريق المقاولون العرب فوزًا عريضًا على المصرى البورسعيدى بنتيجة 4 / 0 أحرز رباعية المقاولون العرب، شكرى نجيب فى الدقيقة 22 من تسديدة صاروخية سكنت شباك المصرى البورسعيدى، ثم أضاف محمد عصام الهدف الثانى فى الدقيقة 41 عقب مراوغة شكرى نجيب لدفاع المصرى وحارس مرماه ثم مرر الكرة لعصام وسجل منها الهدف الثانى، ثم نجح اللاعب فى تسجيل الهدف الثالث فى الدقيقة 68 بخطأ من حارس مرمى الفريق البورسعيدى، وفى اللحظات الأخيرة من المباراة أحرز معروف يوسف الهدف الرابع بعد تمريرة سحرية من أيمن حفنى.