شكرا لقرائتكم رأسية السهلاوي وجزائية فوزير تنهيان الديربي بالتعادل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعادل التعاون وجاره الرائد في ديربي القصيم الذي احتضنه ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة بهدف لمثله يوم السبت في المرحلة 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وذهبت أفضلية الشوط الأول الفنية لصالح الرائد الذي سنحت له فرص خطيرة كثيرة، في حين أن التعاون حقق المهم وهو التسجيل من هجمة وحيدة سنحت له.

ولاحت أولى الفرص للرائد مبكراً وتحديداً بعد مرور 5 دقائق حينما أهدر هدفا محققا عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله سلطان الفرحان ليواجه المرمى ليسدد الكرة إلا أنها كانت ضعيفة لتصل سهلة للحارس البرازيلي كاسيو.

وواصل الرائد هجومه وسنحت فرصة محققة لمهاجمه الكولومبي ماركو بيريز الذي تلقى عرضية مميزة من زميله المغربي محمد فوزير إلا أنه فشل في تحويلها للشباك.

وكثّف الرائد هجومه وسنحت له فرصة أخرى للاعبه أحمد الزين الذي تلقى تمريرة من زميله السوري جهاد الحسين ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس البرازيلي كاسيو الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 35 تمكن مهاجم التعاون محمد السهلاوي من افتتاح التسجيل بعدما ارتقى لعرضية زميله البرازيلي نيلدو بيترولينا وحول الكرة برأسه لتستقر في شباك الحارس الجزائري عز الدين دوخة.

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وفي الشوط الثاني كاد التعاون أن يعزز تقدمه بهدف ثانٍ مبكر حينما ارتقى مهاجمه محمد السهلاوي لعرضية زميله هيلدون راموس وحول الكرة إلا أنها اعتلت العارضة.

ورد الرائد سريعاً وكان قريباً من تسجيل هدف التعادل حينما تلقى لاعبه الكاميروني أرنود ديوم تمريرة مميزة من زميله سلطان الفرحان ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس البرازيلي كاسيو الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل الرائد هجومه وأهدر لاعبه أحمد الزين هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله محمد فوزير إلا أنه فشل في تحويلها للشباك.

وعند الدقيقة 69 تمكن المغربي محمد فوزير من تسجيل هدف التعادل لفريقه عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله السوري جهاد الحسين.

ورد التعاون سريعاً وأضاع لاعبه هيلدون هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة متقنة من زميله ياسين برناوي لينفرد بالمرمى ويمررها لزميله الكاميروني ليندر توامبا إلا أن المدافع عبدالله الفهد تمكن من إبعادها في اللحظات الأخيرة.

وعند الدقيقة الأخيرة كاد البرازيلي نيلدو بيترولينا أن يسجل هدف الفوز للتعاون بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس الجزائري عز الدين دوخة الذي أبعدها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الرائد إلى 31 نقطة ليبقى في المركز الخامس، في حين ارتفع رصيد التعاون إلى 29 نقطة ليبقى في المركز السادس.