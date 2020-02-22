شكرا لقرائتكم شكوك حول مشاركة غوريتسكا في مباراة تشيلسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف حسن صالح حميدتش، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، بأن مشاركة الألماني الدولي ليون غوريتسكا أمام تشيلسي في مباراة دوري الأبطال، لا تزال غير مؤكدة.

وغاب غوريتسكا عن مباراة فريقه يوم الجمعة أمام بادربورن في إطار المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني، ومن المقرر أن يلتقي بايرن وتشيلسي يوم الثلاثاء المقبل في إطار دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي أعقاب انتهاء مباراة بادربورن، قال حميدتش عن لاعب الوسط غوريتسكا (25 عاماً): سننظر ما إذا كان سيصبح لائقا بحلول يوم الثلاثاء للمشاركة أمام تشيلسي في ذهاب ثمن ننهائي دوري أبطال أوروبا، رغم غيابه عن المران العام بسبب مشاكل في العضلات.

وبإمكان هانزي فليك، المدير الفني لبايرن، أن يعاود الاستعانة بالمدافعين جيروم بواتينغ وبنيامين بافارد اللذين تغيبا عن مباراة الدوري يوم الجمعة بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.