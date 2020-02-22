شكرا لقرائتكم روني يسجل هدفه الـ500 في البطولات الإنجليزية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - احتفل قائد منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق وين روني بالمشاركة في المباراة رقم 500 على مستوى بطولات الدوري الانجليزية عندما أحرز هدفا من ركلة جزاء نفذها بكل هدوء وبراعة خلال تعادل فريقه ديربي كاونتي مع فولهام في دوري القسم الثاني الانجليزي لكرة القدم يوم الجمعة.

وبدأ روني (34 عاما) مسيرته مع ديربي كاونتي في وقت سابق من الشهر الجاري بعد اللعب في الدوري الأمريكي. ونفذ روني ركلة الجزاء في الدقيقة 55 ليمنح فريقه التقدم.

وقال روني لشبكة سكاي سبورتس "دائما أكون متوترا قبل تنفيذ ركلات الجزاء. لم يسبق لي تنفيذ الركلة بهذه الطريقة (بهذا الهدوء والبراعة وتسديد الكرة في منتصف المرمى) طوال مسيرتي".

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وأضاف "أعرف أن حراس المرمى يدرسون ركلات الجزاء ولذا فقد لجأت إلى طريقة مختلفة ولحسن الحظ نجحت المحاولة ودخلت الكرة الشباك".

وارتبط روني مع فريقه الجديد بعقد مبدئي لمدة 18 شهرا حيث سيعمل أيضا كمدرب بينما يسعى لتحقيق حلمه بالعمل في مجال التدريب.

وقال روني "هناك المزيد من المباريات.. أشعر أنني على ما يرام وحتى الآن أستمتع باللعبة. لعبت 500 مباراة لكني سأحتفل عندما أتوقف عن اللعب".

ويحتل فولهام المركز الثالث بفارق نقطتين عن مركزي الصعود التلقائي في حين يحتل ديربي كاونتي مركزا في وسط القائمة.