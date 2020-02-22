بالأسماء.. إيقاف 6 لاعبين من الأهلي والزمالك بعد ’’خناقة‘‘ السوبر.. وعقوبة مغلظة على شيكابالا.. وتقرير الحكم يدين كهربا

كتب: ضياء السقا

شهدت مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك، التي أقيمت الخميس، في مدينة أبوظبي الإماراتية والتي انتهت بفوز الأخير بضربات الترجيح، أحداثا مؤسفة، حيث دخل لاعبو الفريقين في مشادات عنيفة عقب نهاية اللقاء.

وتوجه لاعب الزمالك عبد الله جمعة صاحب الضربة الأخيرة والتي حسمت المباراة لصالح فريقه، للاحتفال بالفوز أمام جماهير الأهلي، بطريقة استفزت لاعبي الأحمر لتنشب المشاجرة التي شهدت ركلا بالأقدام والأيدي بين الفريقين.

وبعد فوز الزمالك، توجه اللاعب محمود عبدالرازق "شيكابالا" كابتن الفريق الأبيض ناحية جماهير الأهلي، ووجّه لهم إشارات بذيئة.

كما شهد اللقاء توترا بين الفريقين، عقب نزول اللاعب محمود عبدالمنعم "كهربا"، حيث نشبت مشادة بينه وبين طارق حامد لاعب وسط الزمالك، عقب التحام قوى بين الثنائي خلال أحداث الشوط الثاني، وبعد المباراة تشاجر لاعب الأهلي مع عبدالله جمعة.

وقام الحكم النرويجي الذي أدار مباراة السوبر المصري، بإشهار أكثر من بطاقة حمراء للاعبي الأهلي والزمالك، بينهم كهربا، وذلك بعد الشجار العنيف الذي اندلع بينهم بسبب ما قام به عبدالله جمعة وشيكابالا.

وفي سياق متصل، استقرت لجنة الانضباط باتحاد الكرة على إيقاف 6 لاعبين من الأهلى والزمالك عقب أحداث مباراة السوبر، واستدعت لجنة الانضباط بالجبلاية حسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات للاستماع لأقواله في الأحداث المؤسفة.

إيقاف 6 لاعبين من الأهلي والزمالك

وبحسب "اليوم السابع"، تتجه النية لإيقاف ثلاثى الزمالك محمود شيكابالا وعبد الله جمعة وإمام عاشور، بواقع 4 مباريات للأول و3 مباريات للثانى والثالث، بجانب غرامات مالية، وإيقاف ثلاثى الأهلي محمود كهربا ووليد سليمان وأجايى بواقع 3 مباريات للأول، واثنتين للثانى والثالث.

عقوبة مغلظة على شيكا

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من جانبه، كشف مصدر باتحاد الكرة لموقع "سوبر كورة"، أن الأقرب هو توقيع عقوبة على شيكابالا تصل إلى إيقافه 4 مباريات بعد أحداث السوبر.

وقال المصدر، إنه سبق وتم تغريم شيكابالا 50 ألف جنيه عقب مباراة نهائي كأس مصر أمام بيرميدز، لذا سيتم إيقافه 4 مباريات بعد تكرار الواقعة مع تغليظ العقوبة لتصل إلى 100 ألف جنيه.

أضاف أنه لن يتم قبول تظلم نادى الزمالك على العقوبة وتخفيفها بعد ذلك، خاصة وأن هذه المرة هي الثانية لشيكابالا.

وتابع أن لجنة الانضباط ترغب في إصدار عقوبة نهائية على اللاعب وعدم تخفيفها، لذا الأقرب إيقافه 4 مباريات.

تقرير الحكم يدين كهربا

على الجانب الأخر، أدان الحكم النرويجى سيفين أودفار موين الذى أدار مباراة السوبر، في تقريره كهربا لاعب الأهلى الذي حصل على البطاقة الحمراء عقب نهاية المباراة.

وكتب الحكم في تقريره أنه أشهر البطاقة الحمراء في وجه كهربا بعد المباراة، بعدما اعتدى على أحد لاعبى الزمالك بدون كرة عقب إطلاق صافرته معلنا نهاية اللقاء.