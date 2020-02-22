سوبر كورة يكشف سر تأخر لجنة الانضباط في إصدار قرارات شغب السوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف "سوبر كورة " سر تأخر لجنة الانضباط في إصدار قرارات شغب السوبر المصري بالمباراة التى أقيمت بين الهلي والزمالك على ملعب محمد بن زايد في الإمارات، والتى توج فيها نادي الزمالك بطلا للسوبر المصري للمرة الرابعة فى تاريخه بعدما تفوق على نظيره الأهلي بضربات الترجيح عقب انتهاء اللقاء بالتعادل السلبى.

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كشف مسئولو لجنة الانضباط، برئاسة سيد بندراى، إصدار العقوبات الخاصة بمباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المصري، اليوم السبت، عقب انتهاء الاجتماع المنعقد حالياً بمقر اتحاد الكرة، حيث استدعت لجنة الانضباط باتحاد الكرة حسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات للاستماع لأقواله فى الأحداث التى شهدتها مباراة السوبر المصرى الذى جمع الأهلى والزمالك الخميس الماضى وانتهى بفوز الأبيض بضربات الترجيح والتتويج بلقب السوبر.

الزمالك توج بلقب السوبر المصرى بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت بينهما باستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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شهدت مباراة السوبر المصرى أحداث شغب وخروجاً عن النص بين اللاعبين عقب انتهاء اللقاء بفوز الزمالك باللقب، ودخول أكثر من لاعب فى اشتباكات بالأيدى.

ومن المقرر أن يسلم الزناتى تقريره للرد على الأنباء القوية عن عدم ذكر الزناتى فى تقريره وقائع الشغب التى حدثت فى المباراة بداعى انشغاله بمراسم التتويج بالسوبر.

انطلق منذ قليل اجتماع لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد بندارى، لمناقشة أحداث الشغب والخروج عن النص فى مباراة الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى من قبل بعض لاعبى الفريقين، والتى فاز الزمالك بلقبها على حساب الأهلى بضربات الترجيح.

ويدرس مسئولو النادى الأهلى تقديم شكوى لاتحاد الكرة ضد بعض لاعبى الزمالك الذين وجهوا إساءة وألفاظا خارجة لجمهور ولاعبى الأهلى عقب مباراة السوبر الأخير التى فاز فيها الأبيض 3 / 4 بركلات الجزاء الترجيحية لاتخاذ عقوبات ضدهم، ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن بعض لاعبى الزمالك أثاروا حالة من الفوضى والفتنة عقب المباراة، أمثال عبد الله جمعة وعمر السعيد وشيكابالا وأحد إداريى الفريق حيث قام هؤلاء أيضاً باستفزاز الجماهير والاعتداء على لاعبى الأهلي.

ينتظر الأهلى العديد من اللقاءات الهامة فى الفترة الحالية، فى مقدمتها مواجهة الزمالك يوم الأثنين المقبل فى الدورى ثم مباراتى صن داونز الجنوب أفريقى يومى 29 فبراير و7 مارس المقبل فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.