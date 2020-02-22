شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يعلن تعيين سيد عبد القادر مخطط أحمال للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى طلائع الجيش انضمام الدكتور سيد عبد القادر للجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بقيادة عبد الحميد بسيونى للعمل فى منصب مخطط الأحمال للارتقاء بالنواحى البدنية والفنية للاعبين خلال الفترة المقبلة.

واستقر الجهاز الفنى لطلائع الجيش على دخول معسكر مغلق ببرج العرب بداية من 25 فبراير وحتى 29 من نفس الشهر استعداداً لانطلاق مباريات الدور الثانى للدورى، التى يتطلع الفريق خلالها لتدشين رحلة تصحيح المسار بعد النتائج المتراجعة فى الدور الأول للمسابقة والتى وضعت الفريق فى المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة من إجمالى 17 مباراة، واستقر عبد الحميد بسيونى على إقامة أربعة مباريات ودية لتجهيز لاعبيه لانطلاق مباريات الدور الثانى والتى يستهلها الطلائع بمواجهة إنبى فى الخامس من مارس المقبل، ويحاول الجهاز الإدارى للفريق التنسيق مع الاندية لتحديد الاطراف الاخرى للمباريات الودية التى طلب بسيونى أن تكون متدرجة المستوى لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين قبل معمعة الدور الثانى .

Advertisements

على الجانب الآخر، وضع الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى برنامجا تأهيليا لمحمد أشرف روقة لاعب الفريق بعد تعرضه لالتواء فى الكاحل خلال مباراة إف سى مصر التى فاز بها الطلائع برباعية دون رد بالدورى، فيما نزع عمرو السيسى لاعب طلائع الجيش الجبيرة التى وضعها على قدمه بعد إصابته بالتواء فى الكاحل خلال أحد التدريبات، ليصبح جاهزاً للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه.

ويستعيد طلائع الجيش جهود لاعبه على الفيل، مدافع الفريق، فى مواجهة إنبى المقبلة بعدما غاب عن مباراة الطلائع أمام المقاصة بكأس مصر بداعى الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مباراة الأهلى

فى سياق أخر، يعكف الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى على دراسة مباريات فريق انبى قبل مباراة الفريقين معاً بإنطلاق مباريات الدور الثانى للدورى، تمهيداً للتعرف على نقاط القوة والضعف للفريق البترولى قبل ملاقاته فى الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى، ونجح طلائع الجيش فى تحقيق الفوز على مصر المقاصة بهدف مقابل لا شىء أحرزه كيفين موهيرى فى الدقيقة 15 من عمر المباراة التى أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس مصر ليتأهل الفريق لدور الثمانية، ويضرب موعداً مع بيراميدز بعد فوزه على الاسماعيلى بهدف دون رد.