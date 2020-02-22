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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 22 فبراير 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها الاثنين المقبل ولا نية للتأجيل، رسميا.. المنتخب الأولمبى يواجه الأرجنتين 29 مارس بالإمارات.

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها الاثنين المقبل ولا نية للتأجيل

تمسك مسئولو اتحاد الكرة بإقامة مباراة الأهلى والزمالك ، المؤجلة من الجولة الرابعة للدورى، فى موعدها الاثنين المقبل فى السابعة والنصف مساءً باستاد القاهرة، ولا نية لتأجيلها.

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

أعد مسئولو النادى الأهلى خلال الفترة الماضية جميع المستندات التى تؤكد أحداث الشغب التى أقدم عليها لاعبو الزمالك والجهاز الفنى والإدارى للأبيض عقب مباراة السوبر، التى جمعت الفريقين مساء أمس الأول الخميس، باستاد محمد بن زايد بأبو ظبى والتى حسمها الأبيض لصالحه بالفوز 3 / 4 بركلات الجزاء الترجيحية.

رسميا.. المنتخب الأولمبى يواجه الأرجنتين 29 مارس بالإمارات

أكد شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، أن الفريق سيواجه الأرجنتين وديا يوم 29 مارس المقبل، بالإمارات ضمن برنامج الاعداد لأولمبياد طوكيو 2020.

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الإسماعيلي يؤجل قرار إقالة جوميز بسبب "الحلم العربى"

رفض مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان فكرة الإطاحة بالفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للدراويش، عقب وداع بطولة كأس مصر لصالح بيراميدز، فضلا عن تراجع نتائج الفريق فى بطولة الدورى، وفضل مجلس إدارة الإسماعيلى الانتظار لموقعة الرجاء المغربى بالبطولة العربية والتى ستحسم مصير الاسماعيلى فى البطولة سواء بالصعود للمباراة النهائية أو وداع اللقب خاصة بعد أنتهاء مباراة الذهاب بالإسماعيلية بفوز الفريق الأصفر بهدف دون رد، ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الإسماعيلى والرجاء فى المغرب يوم 15 مارس المقبل، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة.

الغموض يُحيط بموقف رمضان صبحي من المشاركة أمام الزمالك في الدوري

يواجه رمضان صبحي لاعب الأهلي شبح استمرار الغياب عن مباراة الزمالك المقرر لها الأثنين المقبل في الدوري الممتاز حال إقامة هذه المباراة وعدم تأجيلها حسب رغبة نادي الزمالك ، فرغم أن رمضان صبحي بات جاهزاً للمشاركة في المباريات من الناحية الطبية إلا أن مشاركة اللاعب في المباريات مازالت تحتاج قرار الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر الذى فضّل عدم الدفع باللاعب في مباراة الأمس أمام الزمالك بالسوبر المحلي الذى فاز به الزمالك بركلات الجزاء لعدم جاهزية اللاعب فنياً بشكل سليم 100 %.

خسارة السوبر تفجر بركان الغضب في الاهلي وتُمهّد لتغييرات في الفريق

أثارت تصريحات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عقب خسارة لقب السوبر أمام الزمالك بركلات الجزاء مساء أمس الأول ، الخميس، بالإمارات العديد من علامات الاستفهام خاصة وأن المدرب السويسري أعلن أن هناك حالة من الغضب داخل الفريق بسبب عدم مشاركة بعض اللاعبين في المباريات ، وأعترف فايلر لأول مرة أن هناك بعض اللاعبين في الأهلي يشعرون بحالة من الغضب والاستياء لعدم مشاركتهم في المباريات وربما يكون ذلك تسبب في إصابتهم بحالة من عدم التركيز.

الإنتاج الحربى يسابق الزمن لتمديد تعاقد مختار مختار

يسابق مسئولي الانتاج الحربى الزمن خلال فترة توقف الدوري الحالية بغية إنهاء ملف تمديد تعاقد مختار مختار المدير الفني للفريق والذى ينتهى بنهاية الموسم الحالي في ظل رغبة مسئولي النادي على استمرار المدير الفني في منصبه والذى يقود الفريق منذ موسم 2016 -2017، حيث تولى المسئولية في 20 مارس 2017 واستطاع أن يقدم نتائج متميزة مع الفريق.