شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. مصر تستضيف بطولة القارات للكرة الطائرة "جلوس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسند الاتحاد الدولى للكرة الطائرة جلوس " البارالمبى " تنظيم بطولة كأس العالم للقارات للاتحاد المصرى، برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، التى تنطلق خلال الفترة من 21 أبريل حتى 1 مايو 2020 .

ويضم مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة جلوس كلاً من الدكتور حسام الدين مصطفى رئيسا للاتحاد، الذى كان يشغل رئيس الاتحاد الدولى للكرة الطائرة البارالمبى السابق، وجمال هليل نائبا وعماد رمضان أمينا للصندوق، وفى العضوية إيهاب حسنين وعبد الفتاح حسن وعزة تركى وغريب إدريس.

من جانبه قال عماد رمضان أمين صندوق الاتحاد المصرى البارالمبى للكرة الطائرة، إن الاتحاد الدولى أرسل خطابا رسميا اليوم يؤكد فيه فوز مصر بتنظيم بطولة كأس العالم للقارات بعد منافسة قوية مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

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وأشار رمضان إلى أن فوز الملف المصرى يعبر عن ثقة الاتحاد الدولى للكرة الطائرة بعد إعجابه بالمستوى المتميز الذى ظهر به السوبر المصرى العام الماضى فى حضور رئيس الاتحاد الدولى.

وشدد أمين صندوق الاتحاد المصرى على أن قرار الاتحاد الدولى باستضافة مصر للبطولة التى ستشهد مشاركة 18 دولة، يعود إلى شعور مسئولى الاتحاد الدولى بقدرة مصر على تنظيم واستضافة جميع المحافل الدولية والإقليمية لما تتمتع به من استقرار أمنى وبنية تحتية غير مسبوقة.

وأضاف رمضان أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لعب دورا بارزا فى فوز ملف مصر بشرف التنظيم من خلال الجلسة التى عقدها مع رئيس الاتحاد الدولى معه فى اجتماع سابق، مشدداً على أن الاتحاد الدولى للعبة تأكد من دعم الحكومة المصرية وقدرتها على إنجاح البطولة.