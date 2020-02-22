شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة 30 دقيقة لفايلر وعبد الحفيظ مع لاعبى الأهلي لتجاوز "صدمة" السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد رينيه فايلر المدير الفنى للأهلي جلسة مطوّلة مع لاعبى الفريق فى غرفة خلع الملابس قبل انطلاق مران اليوم، السبت، للحديث فى عدة أمور فنية خاصة بمباراة السوبر أمام الزمالك التى أقيمت أمس الأول أمام الزمالك وفاز فيها الأخير بركلات الترجيح 4 / 3، وتحدث فايلر مع اللاعبين بشأن مباراة السوبر التى لم يظهر خلالها الكثير من اللاعبين بمستواهم، كما فرضت حالة من التوتر نفسها على سطح الأحداث فى الفريق، وهو ما ظهر عقب اللقاء خلال الاشتباكات التى وقعت بين لاعبى الفريقين وأفراد من الجهازين الفنى والإدارى.

كما تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، خلال الجلسة التى استمرت قرابة الـ30 دقيقة، خاصة أن هناك عدة أمور غير فنية لم يرض عنها مدير الكرة وأراد التحدث فيها، وأهمها الانشغال بهتافات الجماهير والانصياع لاستفزازات الطرف الآخر، وهو ما حدث فى مباراة السوبر وكان له دور فى خروج لاعبى الأهلى عن تركيزهم بشكل كان أحد أسباب خسارة اللقب.

وطالب فايلر وعبد الحفيظ اللاعبين بإغلاق صفحة السوبر بما شهدته من أحداث فنية وتصرفات وسلوك غير مقبول، وشدد المدير الفنى ومدير الكرة على ضرورة التركيز فى الملعب فقط واستعادة ذاكرة الانتصارات فى مباراة القمة بالدورى لإسعاد جماهير الأهلى الغاضبة بعد الخسارة فى السوبر وتجاوز هذه الصدمة بالفوز على الزمالك فى الدورى ومن بعدها تخطى عقب صن داونز فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وبدأ فريق الأهلى ظهر اليوم، السبت، الاستعداد لمباراة الزمالك المقرر لها الاثنين المقبل فى الدورى حال إقامتها وعدم تأجيلها حسبما يتردد، وعاد الأهلى ظهر أمس الجمعة من الإمارات ويحصل على راحة من التدريبات أمس وبدأ اليوم للمواجهة القوية أمام الزمالك التى تأتى بعد أيام قليلة من مواجهة السوبر المحلى.