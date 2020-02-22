سمير حلبية يكشف لمصراوي كواليس رحيل إيهاب جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد الرحمن طارق:
قال سمير حلبية، رئيس النادي المصري، مفاجأة كبيرة بأن ايهاب جلال المدير الفني السابق للفريق، كان مصمم على الرحيل منذ خمس مباريات سابقة.
وأشار حلبية في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم السبت، إلى أن إيهاب جلال كان يخرج عقب كل مباراة من المباريات الخمس الماضية يطلب الرحيل ويصمم عليه.
وأوضح رئيس النادي المصري، أن تصريحات إيهاب جلال كانت تُسبب نتائج عكسية للاعبين في عدم الثقة بأنفسهم بالمباريات:" كان يطلب الرحيل ويؤكد أن التوفيق لم يحالفه مؤخرًا ولابد من التغير في الوقت الحالي".
وأتم حلبية حديثه بالإشارة إلى أن بعد الهزيمة الكبيرة أمام المقاولون في الكأس وافق مجلس الإدارة على رحيله وتم التعاقد مع طارق العشري.
يُذكر أن المصري يحتل المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة جمعهم من 16 مباراة.
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