تريزيجيه والمحمدي علي مقاعد بدلاء أستون فيلا لمواجهة ساوثهامبتون

أعلن دين سميث المدير الفني لأستون فيلا عن تشكيل فريقه والتي جاء بها اللاعب المصري محمود حسن تريزيحيه و أحمد المحمدي بديلان، لمواجهة ساوثهامبتون في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة و العشرين من منافسات العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي:- في حراسة المرمي: بيبي رينا. الدفاع: كونسا – مينجز – هاوس – جيلبيرت. Advertisements الوسط: تارجت- دوجلاس لويز – ناكمبا . الهجوم: أنور الغازي – ساماتا – جيرليش. قائمة البدلاء: نيلاند – أحمد المحمدي – إنجلز – درينك ووتر – هوريان – محمود حسن تريزيجيه – بورجا. ويدخل أستون فيلا المباراة محتلا المركز السابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي حتي الأن برصيد 25 نقطة، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.

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