ميدو: توتنهام قدم أمام تشيلسي أسوأ شوط منذ سنوات

علق أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق، على مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب ستامفورد بريدج، في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي

الممتاز.

وكان توتنهام متأخر بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة، ليعلق ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل

الإجتماعي "تويتر" قائلا "أسوأ 45 دقيقة لتوتنهام منذ سنوات، لا أصدق إننا نلعب اليوم بهذا الشكل السيء".

يذكر أن ميدو لعب لصفوف توتنهام لمدة موسم من 2006 حتى 2007، في فترة مميزة للنجم المصري بالدوري الإنجليزي.