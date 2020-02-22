شاهد مباراة برشلونة وإيبار في الدوري الإسباني

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بث مباشر لمباراة برشلونة وإيبار التي تنطلق في الخامسة مساء اليوم

السبت، على ملعب كامب نو، في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

ويدخل برشلونة المباراة محتلاً المركز الثاني برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد المتصدر، فيما يحتل إيبار المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة.

شاهد مباراة برشلونة وإيبار :