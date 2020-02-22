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شاهد مباراة برشلونة وإيبار في الدوري الإسباني

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حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بث مباشر لمباراة وإيبار التي تنطلق في الخامسة مساء اليوم

السبت، على ملعب كامب نو، في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرين من "الليجا".

ويدخل برشلونة المباراة محتلاً المركز الثاني برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر، فيما يحتل إيبار المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة.

شاهد مباراة برشلونة وإيبار :

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