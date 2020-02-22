ليونيل ميسي وجريزمان في هجوم برشلونة أمام إيبار بالليجا

أعلن كيكي سيتيين المدير الفني لفريق برشلونة عن التشكيل الذي سيوجه إيبار في المباراة التي تنطلق في الخامسة مساء اليوم، على ملعب الكامب نو، في الجولةالخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.
وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:
حراسة المرمى : اندريه تير شتيجن
اللقاء مبكراً ومواصلة مطاردة ريال مدريد، علىأمل تعثر الأخير اليوم أمام ليفانتي.
تشكيل برشلونة المتوقع :
حراسة المرمى: تير شتيجن
خط الدفاع: كليمونت لينجليت، جيرارد بيكيه، نيلسون سيميدو، جونيور فيربو
خط الوسط: إيفان راكيتيتش، بوسكيتس، ارثور ميلو، ارتورو فيدال
خط الهجوم : ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان
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