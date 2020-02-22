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ليونيل ميسي وجريزمان في هجوم برشلونة أمام إيبار بالليجا

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أعلن كيكي سيتيين المدير الفني لفريق عن التشكيل الذي سيوجه إيبار في المباراة التي تنطلق في الخامسة مساء اليوم، على ملعب الكامب نو، في الجولة

الخامسة والعشرين من .

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى : اندريه تير شتيجن

اللقاء مبكراً ومواصلة مطاردة ، على

أمل تعثر الأخير اليوم أمام ليفانتي.

تشكيل برشلونة المتوقع :

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حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: كليمونت لينجليت، جيرارد بيكيه، نيلسون سيميدو، جونيور فيربو

خط الوسط: إيفان راكيتيتش، بوسكيتس، ارثور ميلو، ارتورو فيدال

خط الهجوم : ليونيل ، أنطوان جريزمان

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