فايلر يجتمع مع علي معلول بسبب السوبر

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي جلسة مع التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق لشرح بعض الأخطاء التي وقع بها في لقاء الزمالك ببطولة السوبر المحلي. الفريق لشرح بعض الأخطاء التي وقع بها في لقاء الزمالك ببطولة السوبر المحلي. وتناول فايلر مع معلول بعض الأمور التكتيكية التي لم يستغلها المدرب السويسري في مباراته أمام الزمالك.

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