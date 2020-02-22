مانشستر سيتي يدفع 20 ألف إسترليني يوميًا للعودة إلى دوري أبطال اوروبا

قرر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عدم الإستسلام حول قرار إستبعاده من المشاركة ببطولة دوري أبطال اوروبا لمدة موسمين، عن طريق الإستعانة بأحد المحامين.

وكان الإتحاد الأوروبي قرر توقيع غرامة تقدر بـ 25 مليون جنيه

إسترليني والحرمان من المشاركة في بطولة دوري أبطال اوروبا لمدة موسمين، نتيجة لمخالفة لوائح قانون اللعب المالي النظيف.

وقالت صحيفة "صن" الإنجليزية أن مانشستر سيتي لجأ

إلى المحامي ديفيد بانيك للعمل على إنهاء العقوبة التي تعرض لها النادي، مقابل الحصول على 20 ألف جنيه إسترليني بشكل يومي للعمل على القضية.

يذكر أن ديفيد بانيك ي يعد أحد أفضل المحامين في بريطانيا، وتمكن مرتين من إيقاف خروج بريطانيا من الإتحاد الاوروبي.