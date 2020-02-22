جمال محمد علي يجتمع بالجهاز الفني لمنتخب الشباب

حرص الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على منتخب الشباب، على الاجتماع بالجهاز للمنتخب بقيادة ربيع ياسين، لمناقشة أي معوقات

تواجه الفريق، والعمل على حلها بأسرع وقت وأنسب طريقة، وذلك لتسهيل كافة أمور الجهاز الفني للمنتخب.

كما قام ربيع ياسين بعقد جلسة فنية مطولة مع اللاعبين، عمل خلالها على توضيح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مباراة السعودية، وكان أبرزها إهدار العديد من الفرص السهلة.

وتعادل منتخب الشباب مع نظيره السعودي 2/2 ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.