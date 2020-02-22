تقدم تشيلسي بهدف دون رد، على توتنهام هوتسبير في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب ستامفورد بريدج، في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين بالدوري الإنجليزي الممتاز.
بدأت المباراة بضغط سريع من لاعبي تشيلسي من أجل تسجيل هدف مبكر، للسيطرة علىأجواء المباراة.
وبعد هجمة سريعة لتشيلسي انفرد أوليفيه جيرو بمرمى توتنهام ولكن لوريس تمكن من التصدي لها، لتعود إلى روس باركلي، الذي يسددها في العارضة لترتد إلى جيرو مرة أخرى ليضعها في الشباك بالدقيقة15.
وبعد الهدف واصل فريق تشيلسي أداءه الجيد من أجل الحفاظ على نقاط المباراة للحفاظ على تواجده بالمركز الرابع، بينما فشل توتنهام في الوصول إلى مرمى البلوز بشكل مؤثر.
في حين لم يتراجع تشيلسي بشكل كامل للدفاع، محاولاً تعزيز تقدمه بهدف ثاني، حتى أطلق حكم المباراة مايكل أوليفير صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم البلوز بهدف دون رد.
كانت هذه تفاصيل خبر جيرو يمنح التقدم لتشيلسي أمام توتنهام في الشوط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.