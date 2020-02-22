الخطيب يجتمع مع لاعبي الأهلي

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعاً مع لاعبي الفريق الأحمر على هامش مران اليوم السبت. اليوم السبت. اجتمع الخطيب مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة ولاعبي الفريق؛ لمناقشة أسباب ضياع لقب كأس السوبر أمام الزمالك يوم الخميس الماضي بالإمارات. للأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة ولاعبي الفريق؛ لمناقشة أسباب ضياع لقب كأس السوبر أمام الزمالك يوم الخميس الماضي بالإمارات.

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