الخطيب يجتمع مع لاعبي الأهلي

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعاً مع لاعبي الفريق الأحمر على هامش مراناليوم السبت.
اجتمع الخطيب مع السويسري رينيه فايلر المدير الفنيللأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة ولاعبي الفريق؛ لمناقشة أسباب ضياع لقب كأس السوبر أمام الزمالك يوم الخميس الماضي بالإمارات.
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