الأهلي يكشف حقيقة تجميد كهربا

نفى مصدر مقرب من اللاعب محمود عبد المنعم كهربا نجم فريق الأهلي صدور قرار من جانب محمود الخطيب رئيس النادي بتجميده. محمود الخطيب رئيس النادي بتجميده. وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه إن كهربا تدرب بشكل طبيعي ولم يصدر أي قرار بشأن تجميده من جانب إدارة النادي موضحاً أن أي قرار سيتم إعلانه لوسائل الإعلام. كهربا تدرب بشكل طبيعي ولم يصدر أي قرار بشأن تجميده من جانب إدارة النادي موضحاً أن أي قرار سيتم إعلانه لوسائل الإعلام.

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