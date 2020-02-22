مانشستر سيتي يتعاقد مع أحد أباطرة المحاماة في بريطانيا براتب يومي 20 ألف استرليني

تعاقد نادي مانشستر سيتي مع المحامي “الأشهر” في بريطانيا “ديفيد بانيك”، من أجل تولي قيادة فريق الدفاع عن الفريق السماوي، أمام محكمة التحكيم الرياضي، بخصوص رفع العقوبة المسلطة مؤخرًا على السكاي بلو.

وأصدر “اليويفا” قرارًا صارمًا بحرمان مانشستر سيتي من اللعب في بطولات أوروبا، لمدة عامين، مع تغريمه 30 مليون يورو، نتيجة مخالفة بنود اللعب المادي النظيف.

ولجأت إدارة بطل البريميرليج للـ”كاس” من أجل الطعن على العقوبة، والمطالبة بوقف القرار، أو على أقل تقدير تقليصها من عامين إلى عام واحد.

ونجح رئيس النادي الإماراتي “خلدون المبارك” في تعيين واحد من أفضل المحاميين داخل بريطانيا، والذي راتبه اليومي يُقدر بـ 20 ألف جنيه استرليني.

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وسبق للمحامي “ديفيد بانيك” أن أوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في مناسبتين، وهذا بفضل ذكائه والدهاء الذي يمتلكه في استغلال بنود القانون، وإيجاد حجج للدفاع عن موكليه.

ووقف بانيك بمفرده أمام الحكومة البريطانية، حين كان يدافع عن “جينا ميلر” في دعوتها، ضد قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بدون الرجوع لقرار برلماني، وهي قضية ربحها المحامي “المُحنك” مرتين ضد رئيس وزراء بريطانيا “بوريس جونسون”.