برشلونة يستغني عن فكرة ضم ستيرلينج من أجل بيرناردو سيلفا

أوقف نادي برشلونة مساعيه نحو ضم جناح مانشستر سيتي “رحيم ستيرلينج”، وبدأ السعي نحو لاعب آخر من صفوف حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وادعى الصحفي الإنجليزي الموثوق “دونكن كاستلز” أن البلاوجرانا مُهتمين بالحصول على خدمات، الجناح الكرواتي “بيرناردو سيلفا”، خلال صيف عام 2020.

وفتحت إدارة بطل إسبانيا قنوات التواصل مع ممثلي لاعب موناكو السابق، تمهيدًا لتقديم عرضاً رسميًا لفريق مانشستر سيتي من أجل اللاعب الذي تبلغ قيمته 100 مليون جنيه استرليني.

ولعب صاحب الـ24 عامًا مع مانشستر سيتي هذا الموسم 35 مباراة، وتمكن من تسجيل سبعة أهداف وصناعة ثمانية آخرين لزملائه.

يذكر أن إدارة برشلونة يقال وفق مصادر “موندو ديبورتيفو” أنها سوف تدخل سوق الانتقالات الصيفي القادم بقوة، نظرًا لرغبة الرئيس “جوزيب ماريا بارتوميو” في تحسين صورة مجلس إدارته أمام أعضاء الجمعية العمومية قبل انتخابات 2021.