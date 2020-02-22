اونلاين | «يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وسبال بث مباشر Don LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش يوفنتوس جودة متعددة NOW

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رابط مشاهدة مباراة يوفنتوس وسبال في الدوري الإيطالي لكرة القدم بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة يوفنتوس ضد سبال في الدوري الإيطالي لكرة القدم في يوم السبت الموافق 22 فبراير 2020 على الأراضي الإيطالية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم السبت، في تمام الساعة:

الثامنة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

التاسعة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

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السابعة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

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