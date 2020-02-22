اونلاين | يلا شوت Man City مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مانشستر سيتي رابط live

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تابع لايف مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي مباشر، حيث يدخل فريق مانشستر سيتي مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق ليستر سيتي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق مانشستر سيتي في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق مانشستر سيتي في الفترة الماضية، نجح فريق مانشستر سيتي في تسجيل سبعة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق مانشستر سيتي ثلاثة أهداف في مرماه.

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مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي بث مباشر، وسوف يدخل فريق ليستر سيتي مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق مانشستر سيتي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق ليستر سيتي في تحقيق الانتصار في مباراتين، بينما سقط فريق ليستر سيتي في فخ التعادل في مباراتين أيضاً.