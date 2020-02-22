رياضة | فيروس كورونا يؤجل 24 مباراة في إيطاليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيروس كورونا يؤجل 24 مباراة في إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة كرة القدم للهواة في إقليم لومبارديا بإيطاليا تأجيل إجمالي 42 مباراة في مختلف المسابقات، بينها بطولات للشباب وأخرى للسيدات، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا القاتل.

وسجلت إيطاليا حالتي وفاة بسبب الإصابة بالفيروس، في شمال البلاد، حيث يواجه نحو 50 ألف شخص قيودا، بسبب الحظر المفروض على عشرات الأماكن.

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وأكدت اللجنة عبر موقعها الرسمي تأجيل المباريات، التي كانت مقررة مطلع هذا الأسبوع، بسبب الوضع الحرج المتعلق بانتشار الفيروس في شمال البلاد، حيث جرى تسجيل 34 حالة إصابة أغلبها في لومبارديا.

وقد سجلت مدينة فينيتو حالتين، ولاتسيو ثلاث حالات.

وأودى الفيروس بحياة رجل عمره 78 عاما في بادوا، إلى جانب سيدة في لومبارديا.