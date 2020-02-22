رياضة | كيكي سيتين يعلن تشكيل برشلونة أمام إيبار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يعلن تشكيل برشلونة أمام إيبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق برشلونة الإسباني نظيره إيبار، في إطار مواجهات الجولة 25 من الدوري الإسباني، وذلك بملعب "كامب نو" بمدينة برشلونة عاصمة إقليم كتالونيا.

وأعلن مدرب كيكي سيتين مدرب برشلونة عن تشكيلة فريقه للمباراة، والتي ضمت الأسماء التالية:

حراسة المرمى: نيلسون سيميدو – جيرارد بيكيه – كليمون لونجليه – جونيور فيربو.

خط الوسط: أرثر ميلو – سيرجيو بوسكيتس – أرتورو فيدال

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خط الهجوم: أنسوا فاتي – أنطوان جريزمان – ليونيل ميسي.

ويتواجد على دكة البدلاء كلاً من: نيتو - إيفان راكيتيتش - مارتن برايثوايت - صامويل أومتيتي - سيرجي روبيرتو - فرانكي دي يونج.

تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وقطر، السابعة بتوقيت أبو ظبي، الرابعة بتوقيت تونس، الثالثة بتوقيت جرينتش.

تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD3 ويعلق عليها حسن العيدروس، ويديرها الحكم سيزار سوتو جرادو.