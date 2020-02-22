رياضة | 7 نجوم رفعوا شعار "الأدب فضلوه عن اللعب" في الكرة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 نجوم رفعوا شعار "الأدب فضلوه عن اللعب" في الكرة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"الرياضة أخلاق " – شعار رفعه عدد من نجوم كرة القدم المصرية وخاصة بعض النجوم الكبار في الأهلي والزمالك خلال مشوارهما بالملاعب، حيث تمسكوا بالقيم والأخلاق الرياضية داخل وخارج المستطيل الأخضر، وقدموا بعض المواقف الإنسانية الرائعة التي نالت استحسان الجميع، وكانوا دائمًا نموذجًا وقدوة يحتذي بهم الشباب والصغار.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" بعض المواقف الإنسانية والأخلاقية لنجوم الكرة المصرية داخل وخارج الملعب:-

- علي خليل:

عندما نتحدث عن الأخلاق الرياضية لابد أن نذكر في المقدمة أيقونة الأخلاق والأمانة في تاريخ الكرة المصرية، علي خليل نجم فريق الزمالك في فترة السبعينيات، والذي استحدث اتحاد الكرة من أجله جائزة خاصة حملت اسم "كأس الأخلاق الرياضية" وذلك عقب مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري الممتاز موسم 1977 / 1978، عندما اعترف بأن هدفه في شباك الدراويش من خارج الشباك ليخسر فريقه المباراة ولقب البطولة المحلية في موقف فريد لا يتكرر كثيرًا في ملاعب الساحرة المستديرة.

- محمد أبوتريكة:

نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق كان واحد من أصحاب المواقف الإنسانية والأخلاقية الرائعة خلال مشواره الكروي وقدم العديد من المواقف الخالدة في أذهان الجماهير المصرية أبرزها، رفع شعار "تعاطفا مع غزة" في بطولة أمم إفريقيا 2008 لإعلان تضامنه مع القضية الفلسطينية، بالإضافة لتضامنه مع شهداء الأهلي عقب مذبحة بورسعيد ورفض خوض لقاء السوبر المصري وسؤاله الدائم عن أسر الشهداء.

ومن المواقف الإنسانية التي لم ينساها الجمهور لـ"تريكة" هو تمسكه بإنشاء مسجد في مدينة "كوماسي" الغانية عقب بطولة أمم إفريقيا 2008، وغيرها من أعمال الخير التي يحرص عليها دائمًا.

- أحمد حسن:

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نجم منتخب مصر السابق وعميد لاعبي العالم أحمد حسن يأتي ضمن قائمة النجوم أصحاب المواقف الإنسانية بالكرة المصرية، فبخلاف حرصه الدائم على عقد مسابقات القرآن الكريم والمشاركة في المبادرة الخيرية لزواج الأيتام وغيرها من أعمال الخير، كان لـ"الصقر" مواقف أخري رائعة أبرزها تبني أحد الأطفال الناجين من حادث غرق العبارة "السلام 98"، بالإضافة لزيارة مريم فتح الباب الأولي على الثانوية العامة بـ99% وتهنئته ودعمه لها بعد تفوقها في الثانوية العامة.

- حازم إمام:

لا يمكن أن نغفل اسم حازم إمام نجم الكرة المصرية والنادي الزمالك السابق، صاحب الأخلاق الرفيعة والتي ساعدته على كسب احترام وحب الجمهور المصري بمختلف انتماءاته، حازم إمام خلال مشواره الكروي وبعد اعتزاله لم يكن طرفا في أي أزمات أو مشاكل، وعندما طلب منه جمهور الزمالك اعتزال كرة القدم رحل في هدوء رغم حزنه الشديد بسبب الابتعاد عن معشوقته كرة القدم.

- وليد سليمان:

قدم وليد سليمان لاعب النادي الأهلي موقفًا نبيلًا خالدًا في ذاكرة الكرة المصرية، عندما قرر إنهاء حفل خطوبته عام 2015، بعدما علم بأحداث "مذبحة الدفاع الجوي" في مباراة الزمالك وإنبي والتي راح ضحيتها 22 من مشجعي "وايت نايتس"، تضامنا مع الجماهير البيضاء، ودخل في نوبة بكاء شديدة حزنًا على ضحايا الحادث المؤسف.

- حسني عبد ربه:

قائد فريق الإسماعيلي السابق حسني عبد ربه واحد من النجوم الذين يُضرب بهم المثل في الأخلاق بملاعب الكرة المصرية نظرًا لمواقفه الإنسانية الرائعة داخل وخارج المستطيل الأخضر، وأبرزها حرصه الدائم على عقد مسابقات القرآن الكريم وغيره من أعمال الخير، ومساندة ودعم زملائه بشكل مستمر، مما جعله معشوقا لجماهير الاسماعيلية كما كسب احترام الجماهير المصرية خلال مشواره.

- شريف إكرامي:

من نجوم الكرة المصرية الذين يتمتعون بحسن الخلق شريف إكرامي حارس مرمي الأهلي ومن أبرز المواقف الرائعة التي نتذكرها لـ"إكرامي" في ملاعب الكرة المصرية، قيامه بمواساة لاعبي الزمالك عقب خسارة الأبيض لقاء بطولة السوبر المصري حيث حرص على مصافحة جميع اللاعبين عقب المباراة، وفي موقف آخر قام بمواساة ودعم أحمد مسعود حارس المصري البورسعيدي بعد خطأ فادح تسبب في خسارة فريقه أمام الأهلي في احدي مباريات الدوري.