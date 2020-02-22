رياضة | أحمد بلال يطالب بإيقاف شيكابالا عاما كاملا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد بلال يطالب بإيقاف شيكابالا عاما كاملا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
طالب أحمد بلال لاعب النادي الأهلي السابق بإيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك لمدة عام كامل بسبب أحداث مباراة السوبر المصري في الإمارات
وأوضح بلال في تصريحات تليفزيونية أنه يجب إيقاف شيكابالا حتى يكون عبرة من أجل عودة الالتزام مرة أخرى للملاعب في مصر.
وأصاف بلال: "لا يجب السكوت على ما فعله شيكابالا من أجل عدم فتح الباب لمثل هذه الأفعال من لاعبين آخرين.. لسنا هنا بصدد عقوبات ضعيفة لأنه يجب أن يكون الأمر عبرة للجميع".