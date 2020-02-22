رياضة | عقوبة كهربا المنتظرة من لجنة الانضباط باتحاد الكرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقوبة كهربا المنتظرة من لجنة الانضباط باتحاد الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجتمع لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، الآن داخل مقر الجبلاية بالجزيرة من أجل مناقشة ما حدث خلال مباراة كأس السوبر المصري والذى أقيم منذ أيام على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، وانتهى بتتويج الأبيض بعد الفوز بركلات الترجيح.

وأشارت أنباء إلى أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي سيتم إيقافه من 3 إلى 4 مباريات مع وجود غرامة بعد الأحداث التى وقعت عقب المباراة.

وكان حكم المباراة النرويجي سيفين أودفار موين قام بإشهار البطاقة الحمراء للاعب عقب انتهاء اللقاء بعدما قام بركل أحد لاعبي الزمالك، حسبما أشار تقرير حكم اللقاء التى تسلمته لجنة الانضباط.