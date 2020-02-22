رياضة | خبير لوائح يجيب.. هل يجوز للانضباط إصدار عقوبات بفيديوهات غير رسمية؟

تستعد لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم لإصدار القرارات والعقوبات التى ستوقع على لاعبي الاهلي والزمالك، عقب أحداث مباراة السوبر المصري والتى اقيمت فى الإمارات.

وكان عدد كبير من لاعبي الفريقين قد دخلوا فى إشتباكات مع بعضهما عقب إنتهاء المباراة، وعدد أخر من اللاعبين دخل فى مناوشات مع الجماهير.

وأكد الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح، ل "الخليج 365 الرياضي" :" لا يجوز أن لجنة الانضباط تستخدم اى وسيله اداه تثبت بها الفعل".

كما أكد خبير اللوائح أن تجاوزات مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك يحكمها تقرير مراقب المباراة وحكم المباراة أو تدخل مباشر من لحنة الإنضباط بفرض أى عقوبة شريطة أن تكون موثقة.